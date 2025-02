Cucciari, la bolla del festival? Cercherò di portare me stessa

"Sono in Rai da tantissimi anni e ho fatto tante cose: in tutti questo tempo con l'azienda ho avuto un rapporto che è un percorso vario: vengo da una Rai diversa, che è Rai3, sapete benissimo la differenza tra Rai1, Rai2 e Rai3, sono felicissima del pubblico che arriva il giovedì a seguire Splendida Cornice, questa è una sfida diversa". Lo dice Geppi Cucciari rispondendo a chi le chiede, in conferenza stampa a Sanremo, come si senta a inserirsi nella 'bolla' del festival.

"Quando accetti un invito da un direttore artistico - spiega l'attrice - sei tu che entri nel suo mondo, questo non esula dal fatto che tu ci porti un po' del tuo... Ci sono tanti pieni e vuoti che si possono riempire con il talento e il mestiere, uno si affida a entrambe le cose. Cercherò di ricordarmi di portarmi ", aggiunge con un sorriso.

Quanto al confronto con Roberto Benigni, che stasera aprirà la serata, sottolinea: "Non mi paragono a Roberto Benigni, lui è unico. Non è un comico è un artista incredibile, qualsiasi cosa faccia sarà un regalo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA