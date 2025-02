Cucciari a Conti, più ascolti tu che i servizi segreti

"Quale persona, che ambisce di dare del tu all'ironia, vorrebbe salire su questo palco dopo Roberto Benigni. Grazie. Grazie, Graziella e grazie al Carlo". A Geppi Cucciari l'ingrato compito di calcare il palco dell'Ariston dopo il premio Oscar. La comica prende di mira Conti: "Complimenti di cuore, stai andando benissimo, ascolti più tu che i servizi segreti. Dì la verità: ti hanno chiamato perché era andato al Nove anche il segnale orario, gli altri non rispondevano al telefono".

L'ironia di Cucciari è travolgente: "Dimmelo subito se c'è un bambino prodigio anche stasera, uno che ci fa sentire tutti scemi di nuovo. Il figlio di Musk aveva judo?", "sono qui a co-condurre e si ignorano i motivi del gesto", "per preservare il politicamente corretto gli artisti dei duetti saranno indicati come Cantante 1 e Cantante 2". Si diverte anche sul regolamento: "è ricavato dal calcolo Inps per la pensione di un ventenne" e "sala stampa, televoto e giuria delle radio si guardano in cagnesco come governo e csm". Ha poi concluso: "Il vincitore è Fausto Leali perché il festival è truccato! e comunque il codice decisivo per vincere è il codice iban".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA