Ciannamea, se Amadeus volesse tornare in Rai? Porte apertissime

"Se Amadeus volesse tornare in Rai, le porte sarebbero sempre aperte per lui?", chiede Enrico Lucci, inviato di Striscia la notizia. "Apertissime, non dimentichiamo il passato in nessun modo, Amadeus è stato un artista straordinario, lo è ancora oggi", risponde il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea.

Il siparietto 'va in onda' in sala stampa a Sanremo. Lucci: "Dopo due anni Conti lo mandate via o lo tenete per altri 10 anni?". Ciannamea risponde con un sorriso: "Abbiamo tanto, tanto tempo di riflettere. Abbiamo messo a budget anche l'abbronzatura". "E quando lo farete condurre a Geppi? Avete paura che vi chieda se avete sentito le canzoni?", incalza l'inviato di Striscia, citando il caso Sangiuliano allo Strega.

"Le abbiamo sentite tutte", replica Ciannamea.



