Benigni, Musk dice 'o Roma o Marte', Trump vuole la Liguria

"Musk è potente, ricchissimo, vuole conquistare l'Italia, vuole il potere in Italia, sta preparando la marcia su Roma, al grido di 'o Roma o Marte'", dice Roberto Benigni nel suo intervento sul palco dell'Ariston.

"Ma non solo lui, Trump segue Sanremo, lo vuole rifare grande, lo segue da Mar-a-Lago, vuole Vasco Rossi, Mina, Celentano, 'make Sanremo great again'. Vuole tutta la Liguria, dopo la Groenlandia, come 53/o stato degli Usa. Ha detto: o la Liguria lo accetta, o metto un dazio del 200% sulle trofie al pesto".





