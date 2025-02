"La politica non c'è, Sanremo si sa è una situazione tesa. Ho visto Marcella Bella, le ho detto Bella ciao, è successo un casino, non si può, per par condicio ho dovuto salutare anche i Neri per Caso". Roberto Benigni entra in scena all'Ariston e travolge subito Carlo Conti, ironizzando sull'assenza di temi politici al festival.



