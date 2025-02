"Sai chi ci sta guardando? Elon Musk. È interessatissimo all'Italia, figurati se non vedi Sanremo. Gli interessa proprio. Su X ha già votato per il vincitore. Giorgia. C'era anche l'anno scorso e l'anno prima, e dai retta a me, ci sarà per diversi anni. Ci sarà per un po' di tempo, te lo dico io che mi intendo di musica". Così Roberto Benigni nel suo intervento al festival di Sanremo giocando sull'artista in gara e la premier Meloni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA