Benigni canta con Conti l'Inno del corpo sciolto

Roberto Benigni e Carlo Conti cantano l'Inno del corpo sciolto all'Ariston. "Mi hai fatto un tranello... Non la canterò mai", prova a resistere il premio Oscar all'invito del conduttore. "Cantiamo insieme, se canta Lucio Corsi con Topo Gigio possiamo cantare io e te". E intonano il brano del 1979, con Conti che lascia sfumare la parola 'cacare'. Poi chiosa. "Questa è una canzone da bollino rosso, per i genitori accompagnati da bambini". E lancia l'appello al pubblico a casa: "Potete votare Conti-Benigni, via al televoto".





