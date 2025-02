"Bravo, ti ho visto dappertutto.

Se mettete ora su Rai2 c'è lui in diretta, è capace di fare due programmi in diretta. Il Festival è magnifico, tutti parlano solo del festival. Carlo, hai fermato l'Italia, dovresti fare il ministro dei trasporti. Lo faresti in maniera straordinaria". È la stoccata di Roberto Benigni a Matteo Salvini stasera al festival di Sanremo, con Carlo Conti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA