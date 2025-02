Abodi, Malagò finisce con terzo mandato, niente rinnovo

"Malagò finisce con il terzo mandato. Non c'è rinnovo, perché la legge non lo prevede". Così il ministro dello Sport Andrea Abodi da 'Casa Sanremo' è intervenuto sulla questione del presidente Coni Giovanni Malagò, giunto al terzo e conclusivo mandato, il quale si era però reso disponibile a proseguire nel proprio ruolo soprattutto in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Abodi è stato chiaro sul fatto che le normativa attuale non prevede la possibilità per il presidente Coni di ricandidarsi per il quarto mandato consecutivo.



