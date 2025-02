Presidente Tar Liguria, web crea insofferenza verso esperti

"Si è diffusa una sorta di rancorosa insofferenza verso le 'caste' dei competenti, supportata da un'illusoria signoria sulle cose del singolo 'individuo qualunque', che nasce dal facile accesso al sapere infinito e incontrollabile di ammiccanti algoritmi egualitari".

Così il presidente del Tar della Liguria Giuseppe Caruso nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Algoritmi che "possono diventare fonti di verità immaginarie, frutto di spregiudicate manipolazioni, enfatizzare da abili demagoghi, dalle quali è difficile difendersi". "È realistico ipotizzare che - continua Caruso - il legislatore, espressione degli odierni 'cittadini-naviganti' sul mare di internet, possa finire prima o poi con l'estendere anche alla funzione giurisdizionale l'esperienza che essi sperimentano di continuo, nel rivolgersi direttamente in rete ad onniscienti intelligenze artificiali per acquisiti, viaggi, pareri medici e legali, eliminando l'intermediazione degli aborriti 'specialisti' della materia".

Intelligenza artificiale che "può essere un grande ausilio e opportunità" ma anche un "grande pericolo". Il giudice "deve sforzarsi - conclude il presidente - di approfondire e comprendere specificamente il contenuto di ogni controversia e le conseguenze che potrà avere la sua decisione. Ciò evitando di adagiarsi supinamente sulla comoda riproduzione di massime 'pronte all'uso', immediatamente offerte da motori di ricerca tanto efficienti quanto incapaci di cogliere la peculiarità del caso singolo".



