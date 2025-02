Polemica sul voto della stampa, Conti 'io frainteso'

Momenti di tensione in sala stampa sul sistema di voto e in particolare sul peso delle preferenze dei giornalisti. Ad accendere la miccia, una domanda su un presunto caso di scommesse illecite su Rocco Hunt, tra i Big in gara quest'anno.

"Matematicamente come fa a valere meno il 66% della sala stampa e radio contro il 34% del televoto? Anche voi in finale potreste dare tutti i voti a un solo cantante", spiega il direttore artistico. "Ma questo vuol dire che dovremmo metterci d'accordo", replica il giornalista. E Conti: "Mi pare che lo scorso anno qualcosa sia stato fatto".

Parole che, accolte con disappunto dalla sala stampa, a giudizio di qualcuno sembrano alludere alle polemiche dello scorso anno e alle accuse rivolte ai giornalisti di essersi organizzati in massa per votare Angelina Mango ed evitare così la vittoria di Geolier, che era in testa al televoto. Di fronte alle proteste, Conti precisa: "Da quello che ho visto, da spettatore a casa, lo scorso anno ci fu un polverone, mi riferivo a quello". E poi ancora: "Non volevo fare battutine, conosco l'onestà del vostro lavoro di cui ho grande rispetto. Il lavoro di professionisti come voi è importante. Mi scuso se sono stato frainteso e vi auguro buon lavoro".



