Pastorino (Pd), buon lavoro a Cassinelli per nomina a Consulta

"Desidero rivolgere le mie sincere congratulazioni all'avvocato Roberto Cassinelli, oggi eletto giudice della Corte Costituzionale. Un incarico di massimo rilievo nazionale e istituzionale che viene raggiunto da un professionista di grande valore, da una figura speciale che gode della stima mia e, sono certo, di tantissime persone a Genova come altrove. A lui gli auguri di buon lavoro e il ringraziamento per il raggiungimento di un traguardo importantissimo che dà grande prestigio non solo a Roberto Cassinelli ma a tutta la nostre Regione". Così il deputato ligure del Partito democratico Luca Pastorino dopo la nomina a giudice della Corte Costituzionale dell'avvocato Cassinelli.





