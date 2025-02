Operaio s'infortuna all'ex Oto Melara, un'ora di sciopero

Un lavoratore dello stabilimento Leonardo della Spezia, ex Oto Melara, è rimasto ferito questa mattina dopo essere stato urtato da un carrello elevatore all'interno dei magazzini dedicati alla logistica. A seguito dell'infortunio Cisl e Cgil hanno svolto un'ora di sciopero.

"La situazione lavorativa dei dipendenti della logistica è diventata insostenibile viste la grande mole di lavoro - affermano Danis Santini della Fiom e Maurizio Rufrano della Fim -. Nonostante le continue segnalazioni e gli incontri avvenuti su questo tema, l'azienda ha dimostrato sensibilità sull'argomento ma non ha ancora messo in campo le azioni adeguate. Occorrono degli interventi tempestivi per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti della logistica. La salute e la sicurezza dei lavoratori è per noi uno dei temi centrali, rivendicati nella piattaforma unitaria di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro presentata a Federmeccanica. Trattativa che ancora oggi non accenna ad iniziare per volontà delle controparti, portandoci necessariamente ad innalzare il livello delle mobilitazioni".

Il lavoratore si trova sotto osservazione medica.



