Miriam Leone a Sanremo, "dieci anni fa dissi no a Conti"

"Quando Carlo Conti mi ha chiamato ho risposto subito sì, senza pensarci. Ma dieci anni fa gli dissi di no. Era il 2015 e stavo girando Non uccidere a Torino.

Stavolta non potevo nuovamente rifiutare". Lo rivela Miriam Leone, che stasera sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti.

"Non vi nascondo l'emozione di essere qui, che è il tempio del festival, dell'italianità, del nostro cuore, della nostra pancia. Sono in bilico tra l'emozione e la voglia di divertirmi.

Sono fan di Sanremo fin da bambina", ha aggiunto l'attrice.





