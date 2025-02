Mahmood tedoforo a Milano-Cortina 26, 'grande orgoglio'

Mahmood, due volte vincitore del Festival di Sanremo, è tra i primi tre tedofori di Milano-Cortina 2026 svelati da Coca-Cola nella Città dei Fiori durante la settimana della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

Il suo nome è stato annunciato insieme a quelli della campionessa di sci, Debora Compagnoni, e dell'atleta Special Olympics, Eros Zanotti. "Quando mi è stato detto che avrei partecipato a questo progetto mi sono emozionato tantissimo - così Mahmood all'evento organizzato a Casa Coca-Cola al Palafiori di Sanremo - sin da bambino ho sempre visto questo gesto come qualcosa di sacro, legato agli dei. Un gesto unico.

Mi piace che la gente possa portare la torcia per brevi percorsi, è simbolo di grande inclusione".

"Il mondo dello sport, come quello della musica, è fatto di grandi traguardi ma anche di sacrifici e sforzi - ha proseguito Mahmood all'incontro organizzato da Coca-Cola e presentato dalla giornalista Rai Simona Rolandi - da bambino facevo nuoto e, anche per ottenere piccoli risultati, lo sforzo doveva essere sempre più grande. Ho iniziato a studiare musica a 12 anni e ricordo i viaggi di due ore per andare a lezione. Di base ci deve essere la passione".

"Dentro porterò una fiamma colma di orgoglio - ha concluso Mahmood - ho un fortissimo senso di gratitudine per il nostro Paese, sono nato e cresciuto qua e se ho avuto modo di ottenere tante cose che ho sempre sognato è anche grazie al Paese in cui mi trovo. Sarà una fiamma d'onore".



