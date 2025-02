Katia Follesa, l'ansia da festival? Prendo il betabloccante

"Come mi sono preparata? Ho fatto il colore, la ceretta...", scherza Katia Follesa in sala stampa a Sanremo. "Notoriamente non ho l'ansia per due motivi: primo, se ho l'ansia vuol dire che ho qualcosa che non va e non me lo posso permettere; secondo perché sono cardiopatica e prendo un betabloccante che mi placa l'ansia. E poi arrivo dal teatro, ne faccio tanto, salgo sempre con la voglia di fare questo mestiere: far ridere che è la cosa che mi piace di più in assoluto".



