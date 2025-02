Genova primo porto per l'export di Lombardia, Veneto, Emilia

Genova, con il 47% di imprese utilizzatrici, è il porto di imbarco per le esportazioni preferito dal maggior numero delle 400 aziende manifatturiere di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, coinvolte nello studio presentato oggi a Milano da Contship Italia e Srm. Seguono La Spezia con il 29% e Ravenna con il 28%. Per l'import, invece il porto utilizzato da più imprese risulta Ravenna: 53%. Seguono Genova (29%), Venezia e La Spezia al 21%. Per quanto riguarda la destinazione dell'export via mare, il 43% delle imprese indirizza la merce verso mercati europei, in particolare Regno Unito (21%). Seguono i mercati del Nord America (33%), Stati Uniti (25%) e Canada (13%). Il 13% va verso i Paesi del vicino o Medio Oriente. L'import, invece, arriva prevalentemente dall'Asia e in particolare dal Far East (52%). La Cina è il principale mercato di approvvigionamento per il 49% delle imprese, l'India per l'11%. E ancora fra i fornitori ci sono Stati Uniti (13%), Canada (6%) e Regno Unito (6%).



