Elettra Lamborghini, "vietare testi violenti? No alla censura"

"I social non aiutano. I cantanti non credo possano fare più di tanto". Elettra Lamborghini, che stasera sarà sul palco del festival di Sanremo come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti, risponde così a una domanda sugli insulti sessisti che lei stessa ha ricevuto in passato. Ma non ritiene che vietare i testi violenti nelle canzoni sia la soluzione. "Pensando alle polemiche su Tony Effe, non penso che se iniziamo a vietare il linguaggio usato nella musica sia la soluzione. Allora bisognerebbe vietare i videogiochi dove si spara o i film dell'horror. Dipende dall'educazione che ricevi dai genitori e come la metti in atto".

Lamborghini, che qualche anno fa era stata in gara al festival, ricorda l'esperienza come "indelebile". "Non capisco perché quel palco faccia così paura quando in realtà è un'emozione unica. Mi piacerebbe tornare, ma dovrei trovare il pezzo giusto. Dovrebbe rispecchiarmi appieno. Quest'anno mi avevano proposto un brano che è in gara, ma non lo sentivo mio, non era per me", dice senza rivelare quale sia il brano o a chi sia stato affidato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA