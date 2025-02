Duran Duran tornano all'Ariston, 40 anni dopo è ancora Wild Boys

Tuffo negli anni '80 all'Ariston con i Duran Duran, a 40 anni dalla prima esibizione a Sanremo, quando ad accoglierli sul palco fu Pippo Baudo. Dopo il medley su Invisible, Notorious, Ordinary world, la band britannica accoglie sul palco Victoria dei Maneskin che li accompagna in Psycho killer e Girls on film. "We love this girl", dice Simon Le Bon.

I segni del tempo sono evidenti, ma l'effetto nostalgia trascina tutto l'Ariston quando arriva, come 40 anni fa, il momento di The Wild Boys.

Dalla platea spunta in abito da sposa Katia Follesa: la gag trae spunto dal film Sposerò Simon Le Bon, manifesto di una generazione di ragazze pazze dei Duran e della loro musica.

L'attrice raggiunge il frontman sul palco e guadagna un lieve bacio stampato sulle labbra: "Mi sono quasi limonata Simon Le Bon , mi si è aperto il body contenitivo", esulta.



