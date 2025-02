D'Angelo, guadagniamo abbastanza da sopportare le pressioni

Trasferta sul campo del Modena per lo Spezia di Luca D'Angelo, che nell'ultimo turno ha ridotto il gap dal Pisa, secondo in classifica, ma ha visto avvicinarsi la Cremonese quarta. In ogni caso il pareggio casalingo contro il Palermo, arrivato con due reti nel recupero, è stata un'infusione di ulteriore fiducia per una squadra che gode di una classifica oltre ogni attesa. "È vero che segniamo spesso verso fine partita, ma penso dipenda dal fatto che l'avversario ci arriva finito atleticamente - dice il tecnico alla vigilia -.

Al Braglia mi aspetto una partita di grande tensione, dovremo essere bravi tatticamente e forti dal punto di vista del temperamento". Più ombre che luci per l'esordio di Lapadula al fianco del capocannoniere Pio Esposito. "Si stanno conoscendo sempre di più e uno come lui non devo insegnare nulla. È in crescita, era un po' di tempo che non giocava ed era abituato ad un altro tipo di calcio, quello della Serie A. Voglio inoltre spendere alcune parole per Colak, che è entrato molto bene con il Palermo: un giocatore serio, forte, che mi piace tantissimo".

In settimana il passaggio societario dalla famiglia Platek al gruppo FC32 di Paul Francis, che spera di aver acquistato un club lanciato verso la massima serie. "Guadagniamo bene, anche troppo, ed è giusto avere pressioni pesanti. Se le sopporti puoi fare questo lavoro, se non puoi sopportarlo devi fare un altro mestiere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA