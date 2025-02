Conti, "non io che batto Ama ma festival che è in piena salute"

"Non è Carlo Conti che batte Amadeus, ma che il Festival di Sanremo è in piena salute. Io ho cercato di fare il festival nel mio modo e il pubblico ha apprezzato". Carlo Conti, forte dei risultati positivi degli ascolti, non vuole però rimarcare la vittoria sull'anno scorso.

"Non l'ancora sentito - dice il conduttore riferendosi al collega che l'ha preceduto nei 5 anni precedenti . Credo che farà passare questo ciclone. E io non ho avuto tempo. Invece Fiorello mi ha mandato un messaggio alle 5.30, tutto spettinato, dopo aver finito di vedere la serata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA