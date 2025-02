Comunali Genova, Pd sonda gli alleati su Silvia Salis

Il Pd sta sondando gli alleati della coalizione di centrosinistra sul nome di Silvia Salis come candidata sindaca alle comunali e al momento l'ipotesi non avrebbe trovato particolari ostacoli o veti, cosa che invece si era manifestata con altri possibili candidati.

Contemporaneamente il partito starebbe cercando di raccogliere gli umori della base, colta alla sprovvista dalla notizia che vede la vicepresidente vicaria del Coni e campionessa di lancio del martello incarnare il nome civico di rilievo tanto cercato nelle passate settimane. Ma quello che emerge è che la mossa a sorpresa celi contatti tra il Pd e Silvia Salis in atto già da tempo. Non solo, Salis stessa avrebbe manifestato l'interesse a scendere in campo. Quarant'anni, due olimpiadi all'attivo, dirigente sportiva dal 2016, sposata con il regista Fausto Brizzi, è cresciuta in una "famiglia di sinistra" - legatissima al padre Eugenio, custode storico di Villa Gentile, scomparso pochi giorni fa - anche se in queste ore i "detrattori" ne evidenziano i rapporti istituzionali avuti negli ultimi anni con il centrodestra di Bucci e Toti. La figura di Salis, tuttavia, è considerata vincente all'interno del Pd in maniera trasversale alle correnti che in questi mesi hanno dilaniato il partito. Non sono del tutto escluse le piste che portano a esponenti dem come Federico Romeo o Luca Pastorino ma al momento il lavoro nel campo largo si concentra sulla ex atleta.



