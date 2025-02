Traffico di rifiuti, perquisizioni e sequestri alla Spezia

I carabinieri forestali di Borghetto Vara (La Spezia) hanno denunciato un gruppo di persone per l'ipotesi di reato di traffico di rifiuti che, a partire dalla provincia della Spezia, raggiungevano in alcuni casi anche la Nigeria. Secondo l'Arma, che ha utilizzato per le indagini circa duecento pedinamenti e osservazioni satellitari, gli indagati avrebbero gestito in maniera illecita rifiuti, in alcuni casi anche pericolosi, utilizzando container noleggiati tramite una società appositamente creata per spedirli attraverso i porti della Spezia e di Genova con, in alcuni casi, la complicità di alcune società di spedizioni. Denunciate inoltre sei ditte che avrebbero conferito ai trafficanti i rifiuti stessi. Negli scorsi giorni è stata perquisita l'abitazione di uno degli indagati insieme a due aree nei territori di Sarzana e Castelnuovo Magra utilizzate per la demolizione illecita di veicoli.

Sotto sequestro sono finite circa sessanta autovetture fuori uso e quattro autocarri. I terreni utilizzati per stoccare i rifiuti, per i quali si sospettano percolamenti di idrocarburi sul suolo, saranno valutati da Arpal che svolgerà alcuni campionamenti. Le ipotesi di reato contestate sono attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti, combustione illecita di rifiuti, attività di demolizione non autorizzata, riciclaggio, favoreggiamento, falsità ideologica, inquinamento ambientale, esportazione di munizioni senza autorizzazione, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA