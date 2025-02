Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, The Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain, Willie Peyote: è questo l'ordine dei 15 Big che calcheranno stasera il palco dell'Ariston, per la seconda serata di Sanremo. Lo annuncia Carlo Conti in sala stampa.





