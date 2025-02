Sanremo, è Conti il protagonista della serata online

Nella prima giornata del Festival di Sanremo 2025 sono stati pubblicati oltre 526mila contenuti online con l'hashtag #Sanremo2025. Durante la prima puntata, fino alle 2:00 del 12 febbraio, si registrano 591.3 mila volumi di conversazione, ovvero l'87% dei risultati online dell'intera giornata. Oltre 72.5 mila utenti unici su X hanno usato l'hashtag #Sanremo2025. Sono i dati elaborati dal Tim AI Data Lab, che racconta il festival attraverso i Big Data.

I momenti della puntata con i maggiori picchi sono stati registrati: tra le 22:00 e le 22:15, per l'esibizione di Giorgia; tra le 21:45 e le 22:00, dopo la performance di Achille Lauro e durante l'intervento di Papa Francesco; tra le 21:30 e le 21:45, per l'esibizione di Simone Cristicchi.

A parlare di più in rete sono principalmente le donne (64%) nella fascia d'età 25-34 anni. L'artista della prima giornata del Festival di cui si è parlato di più è stata Giorgia con oltre 21.1 mila di conversazioni su di lei. Carlo Conti è stato il mattatore della serata e il più menzionato dal pubblico online con oltre 47.6 mila volumi di risultati. L'ospite della prima giornata del Festival che ha generato più conversazioni è stato Jovanotti con oltre 23.6 mila risultati online.

Tra i top 5 artisti in gara per numero di mention su X durante la serata. Giorgia (19.2 mila mention); - Simone Cristicchi (17.1 mila mention); - Fedez (15.4 mila mention); - Irama (13.9 mila mention); - Achille Lauro (13.7 mila mention).

Tra le curiosità che hanno suscitato più interesse online nel corso della puntata, il ritmo tenuto da Carlo Conti nella conduzione della prima serata (+12.4 mila risultati).



