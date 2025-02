Sanremo, domani collegamento in diretta con l'Amerigo Vespucci

Domani il festival di Sanremo "si collegherà in diretta con l'Amerigo Vespucci, che sta arrivando al porto di Alessandria d'Egitto: c'è mare mosso, vento, ma ce la faremo, sarà una nuova prova tecnica Rai di alto livello". Lo annuncia in sala stampa il vicedirettore Intrattenimento Prime Time, Claudio Fasulo.

Sul palco domani - ricorda Carlo Conti - ci saranno Edoardo Bennato all'inizio, i ragazzi del Teatro Patologico, gli interpreti di Mare Fuori, Iva Zanicchi per il premio alla carriera. "E per la mia gioia - sottolinea il direttore artistico - arriveranno i Duran Duran, che proporranno un medley. Riceveranno un premio a 40 anni dalla loro prima esibizione al festival, e poi li obbligherò a fare Wild Boys".

Sul palco in piazza Colombo, Ermal Meta.



