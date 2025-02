Rkomi invita tutti a correre a Sanremo

"Domani faccio una corsetta e ci saranno anche un po' di miei amici, vieni con noi? E' caos che corre. Ci vediamo domani giovedì 13 febbraio". Rkomi, in gara al festival di Sanremo con Il ritmo delle cose, tramite un post su Instagram invita a Il ritmo delle corse, parafrasando il titolo del suo brano in gara.

L'invito è aperto a tutti per una run di gruppo: partenza domani 13 febbraio alle 10 dall'Hotel De Paris (Corso Imperatrice 66), per costeggiare poi il lungomare fino al checkpoint finale (Portosole).



