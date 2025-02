Regione, riapre domani la statale dei Giovi chiusa per una frana

Riaprirà a doppio senso di marcia domani, giovedì, alle ore 13 la statale 35 'dei Giovi' nel comune di Busalla (Genova), chiusa lo scorso 28 gennaio a causa di un frana provocata dalle piogge. Lo ha comunicato Anas a Regione Liguria, concluso il primo intervento di messa in sicurezza al km 22,200. "Ringrazio Anas per il lavoro svolto e per questo primo traguardo importante, raggiunto nonostante la pioggia di questi giorni, con la riapertura a doppio senso di marcia di questa arteria fondamentale per tutta la Valle Scrivia - afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone -. Nei prossimi giorni provvederemo ad attivare un tavolo tecnico che coinvolgerà Anas e gli enti locali del territorio per concordare la seconda e risolutiva parte degli interventi strutturali". Nelle more della conclusione dei lavori, ed in caso di urgenze, Anas ha garantito che verranno effettuati interventi di pulizia del versante.



