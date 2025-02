Porto Spezia-Carrara alla fiera commerciale di Dubai

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha partecipato per la prima volta e come unica AdSP a livello nazionale, insieme all'operatore della Spezia, Tarros, e agli operatori di Marina di Carrara, FHP e MDC, al Breakbulk Middle East di Dubai. Breakbulk Middle East è la fiera commerciale che si svolge a Dubai per l'industria del project cargo e del breakbulk spiega una nota. Questo evento ha attirato oltre 2000 aziende da oltre 55 paesi che hanno presentato i progetti e i servizi connessi al settore commerciale in forte sviluppo in questo momento. "L'importanza di fare sistema tra AdSP e operatori, soprattutto in determinati contesti internazionali, si è già rivelato una carta vincente per raggiungere risultati sfidanti per la promozione degli asset strategici dell'Ente" dice l'autorità portuale.

"Questo appuntamento internazionale ha dimostrato ancora una volta la forte collaborazione tra l'AdSP del Mar Ligure Orientale con gli operatori di tutto il cluster portuale, sia della Spezia che di Marina di Carrara - commenta il commissario straordinario Federica Montaresi -. La nostra presenza a Break Bulk Middle East ha permesso di aprire nuovi mercati sia per quanto riguarda il porto della Spezia che per quello di Marina di Carrara e presentare una offerta di servizi integrata a livello di sistema portuale. Abbiamo riscontrato forte interesse verso i servizi offerti dai nostri operatori e molti sono stati i contatti attivati durante le giornate di fiera. La collaborazione tra pubblico e privato rappresenta uno dei nostri principali punti di forza sul quale vogliamo continuare a lavorare per rafforzare ancora di più il ruolo internazionale del nostro sistema portuale".



