Operaio morto in porto, al vaglio pm istruzioni produttore elica

Il produttore dell'elica di propulsione che una settimana fa ha travolto e ucciso in una azienda nel porto di Genova il tecnico Lorenzo Bertanelli, aveva indicato le manovre e le istruzioni per smontarle? E, a quel punto, la ditta per cui lavorava l'operaio specializzato era adeguatamente attrezzata per quell'operazione e le istruzioni sono state seguite correttamente? Sono i quesiti a cui la procura di Genova sta cercando di rispondere in queste ore per fare luce sull'ennesimo infortunio mortale sul lavoro.

Bertanelli, 36 anni dipendente della Mecline di Carrara, era stato travolto e schiacciato da un'elica di governo del maxi yacht Aquarius mentre stava lavorando al Bacino 2 dell'Ente bacini del porto di Genova, in un appalto per i cantieri navali Amico & Co. Con ogni probabilità, dopo l'acquisizione della documentazione e lo studio di tutte le procedure da parte degli ispettori della Asl3, la pm Daniela Pischetola potrebbe disporre una consulenza tecnica. Intanto oggi si sono svolti a Massa, nella chiesa di San Domenichino, i funerali di Lorenzo.



