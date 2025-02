Muore pedone investito da un'auto nel savonese

Un uomo di 87 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto stamattina mentre percorreva a piedi una strada comunale a Giustenice (Savona). Sono intervenuti subito sul posto i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno trasferito l'uomo in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dov'è stato ricoverato in rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare.

L'Azienda sanitaria locale 2 savonese ha espresso "il proprio cordoglio unendosi al dolore dei familiari per la scomparsa dell'uomo coinvolto nell'incidente avvenuto oggi a Giustenice".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA