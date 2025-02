Msc dal 2025 collegherà Genova e New York in nove giorni

Dal 2025 la compagnia di navigazione Msc collegherà Genova e New York con un nuovo transit time da record di soli nove giorni. È la novità emersa dal piano di ottimizzazione dei servizi transatlantici del gruppo che renderà il capoluogo ligure il porto italiano più rapidamente in contatto con la 'Grande Mela' rispetto agli undici giorni di Livorno, ai quattordici di Napoli e ai diciassette di Gioia Tauro.

"Nell'ambito del nuovo network autonomo East/West, Msc annuncia miglioramenti innovativi per due dei principali servizi transatlantici - spiega il gruppo in una nota -. I cambiamenti riflettono l'impegno nel fornire ai clienti servizi più competitivi e la più ampia scelta di collegamenti diretti tra i porti".

"Il servizio Medusec tra Genova e New York raggiungerà un transit time record di soli 9 giorni, grazie ai seguenti aggiornamenti: - continua - Le toccate a Barcellona e Sines saranno rimosse dal servizio Medusec. Barcellona sarà inserita nel servizio Emusa. Sines resterà collegata alla costa orientale degli Stati Uniti tramite il servizio Emusa. Gli unidici servizi transatlantici del network autonomo East/West di Msc offriranno dunque una connettività commerciale senza pari tra Europa e Stati Uniti, con un'ampia gamma di scali diretti e tempi di transito competitivi". Saranno sette le navi in servizio lungo la rotta Genova-New York con partenze settimanali.



