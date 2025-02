Fine vita: Liguria nel limbo, primo firmatario valuta vie legali

È nel 'limbo' la proposta di legge regionale sul fine vita in Liguria, ferma da circa due mesi all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale non riesce ad arrivare in commissione per la discussione, tanto che il primo firmatario e capogruppo Gianni Pastorino (Orlando presidente) intervistato dall'ANSA minaccia di "ricorrere alle vie legali".

La proposta di legge regionale 'Liberi subito', ripresentata circa due mesi fa dopo la fine anticipata della scorsa legislatura, vede l'appoggio dell'intero centrosinistra e del M5S, ma non della maggioranza di centrodestra secondo cui non è una materia di competenza regionale.

"C'è un tentativo, non dico di boicottaggio, ma di rallentare la presentazione in commissione da parte della maggioranza di centrodestra, - denuncia Pastorino - ho sollevato la questione sia in commissione sia in riunione dei capigruppo, la legge deve passare dall'ufficio di presidenza dov'è già stata incardinata in commissione per la discussione, ma il centrodestra la sta fermando".

"Ho avvisato la questione in commissione lunedì, ho ammonito l'ufficio di presidenza, - aggiunge - qualora la proposta di legge non passasse in commissione la prossima settimana, verificherò se è possibile presentare una denuncia. Per contrastare la proposta di legge il centrodestra ligure tenta un aggancio giuridico che è venuto doppiamente meno visto che la Toscana l'ha approvata".

Due settimane fa il tesoriere dell'associazione 'Luca Coscioni' Marco Cappato, noto per aver accompagnato in Svizzera Dj Fabo (Fabiano Antoniani) per consentirgli di accedere all'eutanasia, è arrivato in Liguria per sostenere la proposta di legge. In Liguria al momento sono stati scaricati 2.659 moduli di testamento biologico e sono 8.290 i testamenti biologici depositati nei Comuni.



