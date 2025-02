Cristicchi, 'onorato del premio Lunezia, cesello le parole'

Dopo l'annuncio di venerdì scorso a Rai Radio1, all'interno del programma Streaming condotto da Savino Zaba, il Premio Lunezia per Sanremo 2025 è stato consegnato il 12 febbraio, nella Sala 'Lucio Dalla' a Sanremo, a Simone Cristicchi per il valore emozionale del brano 'Quando sarai piccola'.

Stefano De Martino, patron della rassegna battezzata 30 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, ha motivato così l'indicazione della Commissione del Premio: "Simone Cristicchi, con 'Quando sarai piccola', ha saputo raccontare in modo delicato e profondo cosa significa vedere un genitore perdersi a causa dell'Alzheimer. Non è solo la malattia, è l'inversione dei ruoli: diventiamo genitori di chi ci ha cresciuti, insegniamo a chi ci ha insegnato tutto. E non c'è rimedio, solo amore".

"Sono felicissimo e onorato di ricevere il Premio Lunezia per Sanremo 2025. Il mio lavoro è questo - ha commentato Cristicchi - cesellare le parole e cercare di dare una dignità letteraria ai testi delle mie canzoni e dei miei spettacoli teatrali".

Questa la motivazione del critico musicale Dario Salvatori (membro della commissione del Premio Lunezia): "Una mamma che torna bambina. La vita ribalta i ruoli e le grandi trasformazioni sono terapeutiche e vivificanti. Tema universale, Simone Cristicchi è impegnato a proporre riflessioni che penetrano ed emozionano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA