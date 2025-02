Comunali Genova, Rixi 'centrodestra unito per Piciocchi sindaco'

"Il centrodestra compatto conferma Pietro Piciocchi come candidato sindaco alle prossime elezioni comunali a Genova. Una decisione che conferma la nostra unità e la volontà di garantire alla città continuità, competenza e visione per il futuro". Lo dichiara il viceministro delle Infrastrutture e segretario regionale della Lega Edoardo Rixi al termine di un vertice del centrodestra a Genova a cui hanno partecipato tra gli altri il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri e la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo.

"Con Pietro vogliamo portare avanti il grande lavoro fatto in questi anni, con lo sguardo rivolto allo sviluppo, alle infrastrutture, alla sicurezza e alla qualità della vita dei genovesi - sottolinea Rixi -. Siamo pronti per questa sfida, insieme, con passione e determinazione".



