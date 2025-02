Ciclismo: il Laigueglia pronto ad aprire la stagione italiana

Ad aprire la stagione italiana del ciclismo sarà il 5 marzo prossimo la 62° edizione del Trofeo Laigueglia. Un appuntamento ormai storico che vedrà i 175 corridori suddivisi in 25 squadre, di cui 8 World Tour, 9 Uci Professional e 8 Continental darsi battaglia lungo i 197 chilometri del percorso che regalerà un finale di grande spettacolo con un circuito che comprenderà la salita di Colle Micheri, 1,8 chilometri con pendenza fino al 15%, prima dell'arrivo a Laigueglia (Genova). Campione in carica è il francese Lenny Martinez per un albo d'oro che ormai dal 2020, quando vinse Ciccone, parla esclusivamente straniero. "E' un evento che apre la stagione ciclistica nazionale e a cui siamo assolutamente molto legati - ha spiegato l'assessore regionale allo sport Simona Ferro-. Sarà un grande spettacolo agonistico anche perché il trofeo Laigueglia attira in generale tanti appassionati del ciclismo. E non dimentichiamo che sarà la prima delle due gare che compongono l'8° Challenge Liguria, l'altra sarà il giro dell'Appenino, il tutto nell'ambito di Liguria Regione Europea dello sport 2025. Laigueglia vuol dire davvero avere un occhio su scorci stupendi e dare la possibilità alle persone che ancora non conoscono il nostro territorio di scoprirlo grazie a una un evento sportivo di caratura internazionale".

Gara che in passato ha visto iscrivere nell'albo d'oro corridori del livello di Merckx, Maertens e Saronni oltre a Filippo Pozzato che ha vinto la gara per ben tre volte. A tenere in alto i colori italiani proverà tra gli altri Filippo Zana "Laigueglia è rimasto l'unico comune in Italia che organizza ancora una gara ciclistica e questo comporta uno sforzo importante sia dal punto organizzativo che dal punto di vista economico -ha sottolineato il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi-. Però il Trofeo Laigueglia significa Laigueglia e quindi significa Liguria: uno sforzo che sosteniamo volentieri con grande impegno". "Sarà un percorso coinvolgente che vedrà le squadre darsi battaglia con tanti giovani interessanti" ha concluso l'organizzatore Adriano Amici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA