Scolmatore, Bucci 'talpa in arrivo tra 14 e 15 febbraio'

La talpa per il cantiere dello scolmatore del Bisagno arriverà a Genova tra il 14 e il 15 febbraio, con qualche giorno in ritardo rispetto all'iniziale annuncio che prevedeva la consegna il 10. A fissare le nuove date è stato il presidente Marco Bucci, a margine del consiglio regionale.

"Stamattina mi hanno informato che è vicino a Malta - ha detto Bucci - fa rifornimento e poi viene su. Ora danno il 14 o il 15 febbraio. Poi verrà portata a pezzi dentro il camerone per essere montata e poi si parte". "Ci vorrà un mese e mezzo, così mi hanno detto dall'impresa - ha aggiunto Bucci andando nel merito dei lavori - loro hanno tutto il vantaggio a cominciare a scavare perché appena cominciano arrivano i soldi, quindi c'è un discorso finanziario importante".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA