Sanremo, seconda serata con Damiano David e Caroline Kostner

Damiano David è il superospite della seconda serata del festival di Sanremo, ma all'Ariston arriva anche la campionessa del pattinaggio sul ghiaccio Carolina Kostner, testimonial per i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026. L'atleta racconterà la partenza della fiaccola.

Durante la serata, ci saranno anche gli attori Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi, protagonisti della fiction Champagne dedicato a Peppino Di Capri. Gervasi, che non ha ancora 5 anni e interpreta Peppino Di Capri da bambino, sarà al al pianoforte per suonare Champagne. Arriverà anche il cast di Follemente e quello di Belcanto. In piazza Colombo, sul Suzuki Stage, si esibirà BigMama.

Domani inizia anche la gara delle Nuove Proposte: Vale LP e Lil Jolie contro Maria Tomba, Settembre contro Alex Wyse.





