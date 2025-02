Radiotaxi, colonnine telefoniche virtuali in 39 posteggi

Virtualizzazione delle colonnine telefoniche, collocate in 39 posteggi taxi in tutta la città, e lancio di un sito web completamente rinnovato: sono le due nuove soluzioni tecnologiche con cui Cooperativa RadioTaxi Genova 5966 continua il proprio percorso di innovazione, per offrire un servizio sempre più efficiente e migliorare l'esperienza degli utenti.

Grazie alla virtualizzazione delle colonnine telefoniche, si può contattare direttamente il tassista disponibile più vicino, semplicemente componendo il numero del posteggio ed evitando possibili attese al centralino. Un messaggio di pre-connessione garantirà trasparenza sul trattamento dei dati personali, in linea con le normative vigenti. La possibilità di chiamare il posteggio è dedicata esclusivamente alla richiesta immediata di una vettura. Per prenotazioni, informazioni, oggetti smarriti o altre necessità, occorre sempre fare riferimento alla centrale operativa della Cooperativa RadioTaxi, al numero 010 5966.

La Cooperativa ha inoltre rinnovato il sito web www.5966.it, progettato per migliorare l'esperienza digitale degli utenti attraverso una piattaforma accessibile, completa e intuitiva, con una struttura chiara che permette di accedere rapidamente a tutte le informazioni sui servizi. Nel sito è stata inserita una nuova funzione di acquisto tratte predefinite, da poter regalare o utilizzare per se stessi, il tutto tramite l'integrazione con sistemi di pagamento online sicuri, in grado di garantire acquisti affidabili e veloci. L'integrazione con il portale GLOBIX di Microtek ha permesso inoltre di automatizzare la generazione e la gestione dei voucher, migliorando l'efficienza operativa e offrendo un servizio aggiuntivo ai clienti.

Le novità sono state realizzate dalla Cooperativa RadioTaxi Genova 5966 grazie al progetto Innovazione dei processi e dell'organizzazione, cofinanziato dall'Ue tramite il Fesr Liguria 2021-2027 con le risorse stanziate sul Bando Innovazione di Regione Liguria, gestito da Filse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA