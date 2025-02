Piciocchi incontra il console americano Benning

Il facente funzioni sindaco di Genova Pietro Piciocchi ha ricevuto questa mattina a Palazzo Tursi il console generale americano a Milano Douglass Benning.

Sono state trattate diverse tematiche, informa una nota del Comune, "dalle sfide future della città di Genova tra grandi opere e concrete prospettive di collaborazione futura sul settore culturale, commerciale e delle tecnologie oltre che sul turismo e l'alta formazione".

"Abbiamo avuto modo di parlare delle molte occasioni di scambio tra Genova e gli Stati Uniti avvenute in questo anno e mezzo - dichiara il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi - come il progetto di partnership tra il Mei e il museo di Ellis Island, la recente esibizione dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice con il vincitore del 57esimo Premio Paganini, Simon Zhu, a New York. Durante la visita abbiamo anche affrontato il possibile rafforzamento della collaborazione tra porti, università, con aziende statunitensi dell'ITC e imprese interessate a investimenti sulla rigenerazione urbana e sul turismo, in particolare nel comparto dell'hotellerie. Inoltre, abbiamo avviato un'interlocuzione per valutare la realizzazione di una rete strutturata per gli scambi culturali e formativi per gli studenti universitari e degli istituti superiori". Il facente funzioni sindaco Piciocchi ha infine invitato il console a visitare la prossima edizione di Euroflora.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA