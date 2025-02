'Ndrangheta, Gratteri 'Liguria ultima a riconoscerla'

"Il primo insediamento di 'ndrangheta nel nord Italia è stato documentato in Liguria, che è anche l'ultima regione del nord Italia dove c'è stata una sentenza definitiva di condanna per associazione a delinquere di stampo ndranghetistico". Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, nel pomeriggio, a Casa Sanremo a margine di 'Next Gen Legality', evento che intende porre a confronto uomini e donne impegnati in prima linea nella giustizia e nel giornalismo di inchiesta. "C'è tanto da fare - ha aggiunto -. La Liguria, poi il Piemonte, la Lombardia, sono state le prime regione infettate dalla 'ndrangheta".

Sul fatto che molti malavitosi italiani cerchino rifugio nella vicina Francia, Gratteri ha aggiunto: "A Ventimiglia c'è una 'camera di compensazione', una struttura della 'ndrangheta a cui tutti i 'ndranghetisti che attraversano il confine rendicontano il proprio operato criminale nel sud della Francia".



