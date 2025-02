Ministro Urso sarà all'Ariston, Vannacci "non invitato da Rai"

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sarà in platea al teatro Ariston per suggellare l'emissione del francobollo per i 75 anni del festival di Sanremo. "Ma non avrà nessun ruolo attivo sul palco - specifica Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time -. Siederà in platea come spettatore. Non è prevista nessuna altra presenza collegata a un'evidenza istituzionale".

Il riferimento è a Roberto Vannacci, che ha annunciato lui stesso che sarà al festival per presentare il suo libro in eventi collaterali e si godrà anche il festival da spettatore: "Non lo abbiamo invitato noi, non è un biglietto omaggio della Rai", dice Ciannamea.

L'annullo del francobollo è in programma per sabato pomeriggio alle 15.



