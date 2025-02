Mascia, su chiusure attività in centro Genova siamo al lavoro

A margine della presentazione del progetto "Apres Cargo" dedicato a via Prè l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Genova Mario Mascia ha fatto il punto sulle vicende che stanno coinvolgendo alcune attività lavorative nel cuore di Genova. "Stiamo facendo di tutto e di più per fare in modo che questi buchi vengano colmati. L'impegno dell'assessorato su questo fronte è stato in prima linea, senza "nascondersi" dietro i limiti di competenze e senza avere un protagonismo eccessivo, anche perché ci sono le organizzazioni sindacali e ci sono anche, ad esempio nella partita del Moody, ben altri soggetti in campo: dall'amministratore giudiziario, al tribunale, alla parte proprietaria e persino un affittuario del ramo d'azienda - ha spiegato Mascia -. Ci siamo fatti parte attiva per fare in modo che si ricostruisse la situazione e per fare in modo anche di reperire degli investitori che concretamente potessero essere attratti a sanare questo buco.

Questo lo abbiamo fatto e come sapete c'è la coda per andare ad investire nel Moody e soprattutto garantire la continuità occupazionale".

"C'è anche un grande interesse da parte degli investitori perché Genova continua a essere attrattiva. Soprattutto questi locali che sono in pieno centro e che in realtà dovrebbero vivere di luce propria ed avere poi una autosufficienza economica direi quasi scontata, sicuramente sono per noi la priorità" hga aggiunto.

Riguardo al "quadrilatero" nella parte iniziale di via XX Settembre e Via San Vincenzo, "ci sono anche situazioni come la cioccolateria ex Buffa su cui abbiamo lavorato alacremente sempre per garantire i posti di lavoro, ma anche per garantire la presenza di una attività storica che rappresenta anch'essa una valore affettivo per la comunità genovese e un presidio in una zona, quella del quadrilatero, dove immaginiamo se iniziassero a sparire a uno a uno tutti i negozi sarebbe una un'ipotesi apocalittica".



