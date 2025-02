Marcella Bella, non sono raccomandata, canto da 56 anni

"Non sono raccomandata. Canto da 56 anni e se sono qui devo dire grazie solo al mio manager Pasquale Mammaro, alla mia casa discografica e alle altre persone che lavorano con me": lo chiarisce Marcella Bella, in gara al Festival di Sanremo, in riferimento a chi l'ha defiita "vicina ad una certa area" del centrodestra.

"Non ho bisogno di scomodare prsonaggi importanti, io sono abbastanza importante nella musica. Se dovete pensare questa cosa, pensatela di chi non è conosciuto per niente e arriva tra i big. Perchè vi fate questa domanda solo su Marcella Bella?", aggiunge rivolgendosi ai giornalisti presenti nella sala stampa.

Rispondendo ad una domanda sul duetto tra Fedez e Marco Masini sulle note di 'Bella stronza', di quest'ultimo, che in un passaggio ha un testo esplicito che evoca un atto di violenza, Marcella risponde: "Anche nella mia canzone in gara, Pelle diamante', c'è la parola 'stronza' ma io me lo dico da sola. Non me la sento di commentare la scelta del duetto. E' un problema degli organizzatori". Nella stessa serata del venerdì dedicata alle cover, Marcella Bella canterà 'L'emozione non ha voce', che porta la firma di suo fratello Gianni insieme a quella di Mogol, resa celebre da Celentano. Le sarebbe piaciuto avere quella canzone per sè, confessa, ma il fratello all'epoca "fu incorruttibile" e la diede ad Adriano per il suo album. La sorpresa, rivela, è che Gianni arriverà a Sanremo e sarà in platea all'Ariston.



