La scaletta della seconda serata, ecco Damiano e Kostner

È Damiano David il superospite della seconda serata del festival di Sanremo, mercoledì 12 febbraio, ma all'Ariston arriva anche la campionessa del pattinaggio sul ghiaccio Carolina Kostner, testimonial per i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026. L'atleta racconterà la partenza della fiaccola. Compagni di viaggio di Carlo Conti, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

In apertura di serata, parte la gara delle Nuove Proposte, con le sfide a due tra i quattro finalisti, Vale Lp e Lil Jolie con Maria Tomba, e Settembre con Alex Wyse. Le esibizioni vengono sottoposte al giudizio del pubblico con il Televoto (con un peso del 34%), della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, (33%) e della Giuria delle Radio (33%). Le due canzoni più votate accederanno alla terza serata.

All'Ariston sfilano anche metà dei Big (14 o 15, dal momento che i brani in competizione sono 29 dopo il ritiro di Emis Killa), valutati al 50% dal pubblico a casa con il Televoto e al 50% dalla Giuria delle Radio. Alla fine vengono annunciati i cinque più votati, senza ordine di piazzamento.

All'Ariston anche il cast del film Follemente (Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria) e di due importanti titoli della fiction Rai: Belcanto, in arrivo da lunedì 24 su Rai1, di nuovo con Puccini e Carmine Recano e Giacomo Giorgio, e Champagne - Peppino di Capri, in onda su Rai1 il 24 marzo, con il piccolo Alessandro Gervasi, 6 anni, che promette di stupire al pianoforte, il cantante caprese da bambino, e Francesco Del Gaudio (Peppino da grande).

Sul palco di piazza Colombo si esibisce BigMama.



