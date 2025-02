Kolors, "lontani da logica della hit a tutti i costi"

Ad un anno da Un ragazzo una ragazza, e per la loro terza volta in gara, i Kolors tornano al festival di Sanremo con Tu con chi fai l'amore?. "E lo facciamo con un approccio un pochino più rilassato e consapevole.

Cercheremo di godercela ancora di più, con un pezzo bello da suonare soprattutto live. Il nostro obiettivo è divertirci, non ragioniamo in termini di numeri e classifiche", sottolinea Stash, sfoggiando il nuovo look che ricorda vagamente quello di Michael Jackson tutto riccioli neri e guanti "e ho pure un suo tatuaggio qui sul braccio", mette in mostra con orgoglio.

Difficile credergli, fosse solo per le hit e i tormentoni inanellati negli ultimi tempi. Una su tutte Italodisco. Quanto pesa l'odea di dover fare centro a tutti i costi? "Le nostre canzoni nascono suonandole e non c'è un ragionamento dietro al percorso che devono fare. Siamo lontani dalla logica dell'imporre la hit, siamo felici quando accade ma siamo anche consapevoli del fatto che potrebbe non accadere". Il bollino di qualità, però, lo ha messo Grace, la figlia del frontman Stash: "Quando ho registrato la primissima demo, mia figlia Grace mi ha detto 'questa è la più bella di tutte'. Lì ho capito che era la canzone giusta per Sanremo".

Nel pezzo - che nei ricercati gadget di Sanremo prevede due preservativi "da usare anche durante il festival - rivendica il trio, "si avverte l'idea piena della band. Fa percepire un passo avanti dal punto di vista del racconto del nostro suono". Il brano vuole esaltare la bellezza dell'inaspettato, quel brivido che si prova quando si vive con spontaneità, senza pensare troppo alle conseguenze.

Tu con chi fai l'amore? sarà pubblicato in vinile 45 giri in edizione limitata, che avrà come lato B Un ragazzo una ragazza, il brano presentato l'anno scorso e certificato Doppio Disco di Platino in Italia e Disco d'Oro in Polonia. Non c'è dubbio che il brano entrerà nella scaletta di Palasport 26, primo tour della band nei palazzetti di Roma, Milano, Padova, Firenze ed Eboli (SA), che segna il loro ritorno dal vivo in Italia nel 2026, dopo un 2025 che li vedrà protagonisti per tutta l'estate nei principali festival europei.



