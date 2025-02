L'associazione Italia Nostra ha denunciato una "spaventosa colata di bitume appena riversata sulla rampa Silvio Fellner tra Corso Firenze e Via Paride Salvago, in Circonvallazione a Monte" a Genova. In un post l'associazione mostra anche le foto dell'intervento. "Ecco come l'attuale amministrazione interviene sui preziosi acciottolati delle nostre antiche creuze" scrive ancora Italia Nostra nella nota.



