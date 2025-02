'Infermieri invisibili', flash mob davanti all'ospedale Galliera

Un flash mob con "infermieri invisibili", per protestare contro la situazione del pronto soccorse dell'Ospedale Galliera. A metterla in atto i sindacati Fp Cgil e Uil Fpl, che hanno voluto sottolineare, in questo modo, il disagio dei lavoratori. "Noi ci siamo stufati di essere considerati dei numeri - spiega Luca Mantero di Fp Cgil Genova - ma siamo persone che hanno esperienza pluridecennale e che, grazie alla nostra formazione anche in ambito Triage, riusciamo ad aprire ogni giorno il pronto soccorso".

Il personale sanitario è stufo di finire sulla cronaca solo per le aggressioni o gli attacchi social ma chiede di poter dare un proprio segnale sui temi della sanità. "Noi chiediamo rispetto - conclude Mantero - e vogliamo far sentire la nostra voce, a difesa della sanità pubblica. Non vigliamo più pagare le nefandezze delle politiche sanitarie nazionali e locali e vogliamo far capire che tutto quello che sopportano non dipende dalla nostra volontà".



