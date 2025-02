Il Sanremo dei look, un'altra classifica

(di Alessandra Magliaro) Lady Oscar e Nosferatu, il grunge che ritorna come i guanti da uomo dell'Ottocento e poi il torso nudo maschile che fa da contraltare a donne in lungo senza pelle in vista. Travestimenti, fumetti, echi cinematografici nei look di Sanremo alla prima serata del festival commentati sui social quasi come le canzoni.

ACHILLE LAURO: Conte Dracula, Nosferatu, Rodolfo Valentino o il maggiordomo dei gialli di Agatha Christie, in tutti i casi è lui che lascia il segno, romantico e dannato spacca anche con il tight nero e i guanti bianchi.

ELODIE: argento satinato senza spacchi e massima eleganza con abito sirena con le spalline, una dea.

TONY EFFE: il trapper in abito bianco e guanti di pelle si traveste da uomo d'onore e omaggia Califano.

JOVANOTTI: Al suo ritorno dopo il tragico incidente di Santo Domingo gli si vuole bene all'eterno ragazzo anche se si presenta da Ferrero Rocher in oro satinato dalle scarpe alla camicia.

COMA_COSE: ad ogni festival il look studiatissimo della coppia si fa notare: questa volta il neoromantico vira sul grunge con California in pizzo beige e Fausto Lama in trendissimo vinaccia.

IRAMA: Lady Oscar è tra noi, con quel cappotto pesante e gli alamari che svolazzano. Ma sotto? Muscoli (e tatuaggi) a vista.

GIORGIA: A lei basta la voce, The Queen potrebbe venire anche in pigiama, invece era elegante in lungo minimal nero.

NOEMI: In lungo nero da sirena con il guizzo da flamenco e il velo bianco con lo strascico come una sposa all'altare dell'Ariston.

GAIA: tuta Gold trasparente, ispirazione Bianca Censori, è stata l'avvio sexy del festival.

MASSIMO RANIERI: sceglie giacca bianca profilata di nero e pantaloni scuri, uno spezzato d'antan, del resto...

SERENA BRANCALE: ritmi dance e look adeguato corpetto rosso corto, pancia di fuori e spacco.

ANTONELLA CLERICI: Prima argento poi oro, la sua cifra è l'esagerazione, a prescindere.

MARCELLA BELLA: in quota Bertè sfoggia capelli più ricci di sempre evocando Donna Summer e tuta nera che fa sempre energia.





