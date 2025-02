'Guerra' ad adesivi su segnaletica stradale con pellicola hitech

Arriva da Aster, l'azienda di manutenzione del Comune di Genova, la soluzione al problema degli adesivi su cartelli, semafori e segnaletica stradale. Un problema che è caratteristico del capoluogo ligure, dove è molto più sviluppato rispetto ad altre città, e che ogni anno costa al Comune oltre un milione di euro. L'azienda, infatti, ha adottato una nuova tecnologia che, grazie all'applicazione di una particolare pellicola, rende le superfici refrattarie alla colla, garantendo comunque massima rifrangenza e lunga durata.

"A volte raschiare gli adesivi è controproducente, perché si rovina la patita rifrangente dei cartelli - spiega - il ceo Francesca Aleo - e quindi abbiamo avviato le operazioni di sostituzione con questa nuova soluzione che prevede di ridurre sensibilmente i costi di manutenzione, attraverso un modello all'avanguardia e sostenibile". Un problema di sicurezza ma anche di decoro urbano che, come spiega il presidente di Aster Francesco Massimo Tiscornia: "È una responsabilità collettiva.

Rispettare e mantenere puliti gli spazi pubblici migliora la qualità della vita di tutti. L'iniziativa pensata dai nostri tecnici è parte integrante di un progetto di più ampio, che mira a sensibilizzare i cittadini sull'importanza di un comportamento responsabile, favorendo un ambiente più vivibile e accogliente".

Il progetto è stato avviato in alcune zone del centro storico e dalle prossime settimane tutti cartelli che verranno sostituiti utilizzeranno questa nuova pellicola. Aster, inoltre, porterà avanti una campagna comunicativa dal titolo 'Con noi, non attacca!' che si propone anche di educare i più giovani al rispetto del bene comune.



